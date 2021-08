Jorge Jesus e a arbitragem: «Vai haver sempre erros mas não fazemos qualquer tipo de pressão»

O Benfica recebe amanhã o Arouca, às 18 horas, em jogo da 2.ª jornada. Em conferência de imprensa esta sexta-feira, Jorge Jesus também abordou a arbitragem.





"Vai haver sempre erros na arbitragem, com ou sem VAR, são sempre humanos a decidir. O que queremos é que haja o mínimo de erros, por isso existe o VAR, como ferramente para ajudar os árbitros. O que queremos no Benfica é que haja o mínimo de erros, mas não fazemos qualquer tipo de pressão: a haver erros que não prejudiquem o resultado do jogo. Porque erros vai haver sempre", afirmou.