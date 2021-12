Jorge Jesus e a Champions: «Se temo não jogar? Se nos calhar o Real Madrid, vamos passar»

Jorge Jesus fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã, com o Famalicão, da 14.ª jornada da Liga Bwin, uma partida que se disputa no Minho, a partir das 18 horas."Depois de uma vitória é sempre mais agradável a semana de trabalho que se segue. Foi uma vitória que nos deu a passagem aos 'oitavos' e deu uma projeção muito grande ao Benfica. Encheu a equipa de ânimo, mas partir do primeiro treino passámos a pensar no jogo com o Famalicão. Um jogo difícil, frente a uma equipa que tem uma qualidade de jogo que não condiz com a classificação que atualmente ocupa. Vamos a uma zona do país com muitos benfiquistas, mas vai ser bem disputado, o Benfica quer continuar a ganhar e trabalhámos dentro do possível para preparar este jogo da melhor maneira. Vamos confiantes, com a intenção de trazer os três pontos.""As vossa perguntas é que criam mal-estar. Eu desabafei e não foi com uma intenção negativa. Estávamos cinco pessoas a ver o sorteio, saiu-nos o Bayern Munique, o Barcelona e pior não podia acontecer, foi o que dissemos. Quando disse 'tremer', era de frio... Se temo não jogar? O próximo jogo não sabemos com que é. Não penso nisso, penso que se nos calhar o Real Madrid, se calhar vamos dizer a mesma coisa. Mas vamos passar.""Reparem como está a ser o cenário das vossas perguntas... A verdade é o todo. Qual é a verdade? 26 jogos, 17 vitórias. Não é um jogo. O presidente do Benfica todos os dias está no Seixal, todos dias fala comigo, assiste aos treinos, quase todos os dias almoça comigo... Temos uma ligação profisisonal mas também de amizade. O que me interessa é a minha qualidade como treinador, a qualidade dos jogadores e da equipa. Só assim hoje, amanhã e sempre poderemos ter êxito desportivo. Mais nada me preocupa. Zero.""Já respondi a isso. Não posso fazer nada em relação à equipa onde estive. É fácil saber o que se passa de um lado e do outro. Prefiro sentir o carinho nos sítios onde trabalho do que o contrário. Só se disser para as televisões não passarem o que se passa no Brasil. Que posso fazer?"