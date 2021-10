Jorge Jesus e a derrota com o Bayern: «Fez-nos aprender coisas boas»

Jorge Jesus fez este sábado a antevisão do jogo de manhã, com o Vizela, e não deixou de abordar o encontro da Liga dos Campeões, onde o Benfica foi derrotado pelo Bayern Munique, por 4-0.





Jorge Jesus analisa um a um os golos sofridos pelo Benfica contra o Bayern: «Físico? Zero!»

"Vai ser um jogo difícil, como todos os jogos do campeonato português. Não é por acaso que este campeonato está no ranking dos seis primeiros. Há duas ou três que se destacam mas isso é assim em todo o Mundo. O Vizela é muito competitivo e está bem trabalhado. O Benfica, depois do Bayern, que é uma equipa diferenciada, quer inverter a derrota com uma vitória. Preparámo-nos para isso, mas mais mentalmente, pois não tivemos tempo para treinar.""Fisicamente. Perder nunca é bom mas perdemos com um adversário fora do contexto. E não é do Benfica, é de todas as equipas! A recuperação foi mais física do que psicológica. Esta derrota também nos fez aprender coisas boas. O mau, que é o mais importante, foi o resultado. O resto foi tudo bom. Agora é ir à procura da vitória, mas será difícil.""Acredito que a equipa do Vizela pensa que tem possibilidades de pontuar. Mal seria se não fosse assim. O Vizela é forte em casa mas o Benfica também é forte fora. Fora ainda não perdemos, as duas derrotas são em casa. A segunda derrota não deixou marcas, aquele adversário é praticamente a seleção da Alemanha. São 7 titulares, mais o ponta de lança que é o melhor do Mundo e dois internacionais da França, campeã do Mundo.""A derrota e os 4-0 foram negativos, nada justificava o resultado. Não teve a ver com o físico, não levámos o 1-0 por questões físicas. O 2-0 foi autogolo. Físico? Nada a ver com físico. E os outros dois golos? Tiveram a ver com problema psicológico. Aprendemos que jogámos contra uma grande equipa e grandes jogadores, uma equipa fora da caixa da grande maioria das equipas do Mundo."