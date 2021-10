Jorge Jesus e a derrota com o Portimonense: «Nem que estivéssemos aqui toda a noite»

Jorge Jesus lamentou a derrota do Benfica na receção ao Portimonense e agradeceu o apoio dos adeptos que encheram as bancadas do Estádio da Luz.



"Antes de falar do jogo, queria agradecer aos adeptos pelo apoio durante e após o jogo. Saímos do campo com carinho e uma ovação como se tivéssemos ganho. Os adeptos sentiram que o Benfica jogou bem, fez tudo para ganhar. Faltou o golo. Rematámos, jogámos, criámos oportunidades. Mas o futebol é isto. Estou farto de dizer. Basta rematar uma vez e pode-se ganhar. Foi o que aconteceu. Ainda por cima numa jogada de bola parada, um canto, onde normalmente somos muito fortes", começou por afirmar Jorge Jesus, à BTV.





"Não conseguimos concretizar e aproveitar qualidade que tivemos ofensivamente. Contra uma equipa defensivamente grande, com jogo aéreo forte, defendeu-se bem. Em muitos momentos podíamos ter feito golo. Mas o importante é os jogadores estarem de cabeça levantada. Perdes num jogo onde tudo deu para teres ganho. Mas, repetindo, o futebol é um desporto coletivo que nos atraiçoa com muita facilidade. Foi o que aconteceu hoje. Mas não vai retirar confiança da equipa. A maior parte vai para as seleções mas não posso dar os parabéns aos jogadores porque não ganharam. Tenho de dar parabéns aos adeptos porque souberam sofrer connosco. A equipa esteve excelente. Há que olhar para a frente", acrescentou o treinador do Benfica.Relativamente às substituições, nomeadamente a entrada de Gil Dias ao intervalo, Jesus admitiu que a "muita intensidade" do jogo com o Barcelona fez com que optasse por colocar "jogadores mais frescos com outras características". "O Rafa nunca quis tirar, pois acelera o jogo como ninguém. Acabámos com dois pontas de lança e dois bem abertos para dar largura e jogadas de 1 contra 1. O Gil Dias entrou muito bem, muito rápido com bola. O que queria nele saiu bem. Foi pena, pois fizemos tudo para ganhar e não conseguimos pelo menos não perder o jogo", apontou o técnico.A fechar, o treinador do Benfica admitiu ter saído do jogo com sensação de que a equipa poderia estar toda a noite a jogar e não marcaria um golo. "Ao longo do jogo começamos a sentir isso. Tanta chance e não se faz golo. Começas a ver que vai ser difícil, nem que estejas aqui toda a noite. A exibição esteve cá. O Benfica jogou à Benfica, como tem vindo a jogar. Mas não definiu bem e nem valorizou o jogo que fez", analisou.