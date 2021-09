Jorge Jesus e a estreia de Radonjic: «Entrou muito bem e mostrou que tem capacidade com bola»

Nemanja Radonjic estreou-se esta noite com a camisola do Benfica no empate diante do Dínamo Kiev. O internacional sérvio foi a jogo aos 60 minutos, para o lugar de Everton, e a exibição agradou a Jorge Jesus.





"Entrou muito bem, atuou meia hora mas era aquilo que o Benfica precisava, um jogador vertical, com características parecidas ao que o Rafa estava a fazer. Esteve muito bem nesta meia hora, sabendo que há muitos momentos do jogo em que ele ainda não sabe o que a equipa tem de fazer. Mas individualmente com a bola mostrou que tem capacidade. Gostei destes 30 minutos", realçou o técnico dos encarnados na conferência de imprensa que se seguiu à partida na capital da Ucrânia.Recorde-se que Radonjic chegou ao Benfica no final do mês de agosto, por empréstimo do Marselha até final da temporada.