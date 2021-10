Jorge Jesus e a lesão de Rodrigo Pinho: «Vai aparecer mais firme no próximo ano»

Jorge Jesus lamentou esta terça-feira a lesão de Rodrigo Pinho que o vai fazer falhar o resto da temporada.





"É um jogador que não teve sorte. Logo no princípio, uma pequena cirurgia tirou-o da pré-época e agora que estava a recuperar teve um problema muito mais grave, que o vai tirar esta época do jogo, entre 6 a 8 meses. Vai ter de saber conviver com isto. Vai aparecer mais firme no próximo ano", afirmou o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique.