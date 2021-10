Jorge Jesus e a linha de seis defesas do Estoril: «Vamos ter imensos problemas»

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Estoril, uma partida da 10.ª jornada da Liga Bwin que se disputa a partir das 19 horas, na Amoreira.





"Normalmente os jogos na Amoreira são difíceis e o Estoril está a fazer um início de campeonato muito bom - tem tantas derrotas como o Benfica. Tem mostrado que defensivamente é uma equipa bem organizada, por isso só tem 7 golos sofridos. Vai ser difícil para o Benfica e compete-nos tentar passar as dificuldades que o Estoril nos vai colocar no jogo, por forma a arranjarmos espaço para podermos finalizar. Não trabalhámos em cima disso, não há tempo, só tivemos tempo para recuperar. Preparámos isto na teoria, na prática não. Mas estamos habituados, as equipas que jogam contra o Benfica posicionam-se bem defensivamente, é normal, porque o Benfica obriga a isso.""É o habitual, no Estoril é difícil. Os momentos das equipas fazem com que seja mais ou menos dificil, o Estoril está forte e se estiver o tempo complicado, com um futebol de 'salve-se quem puder', claro que fica mais complicado para o Benfica se assumir dentro das suas ideias de jogo. Sei que dão previsão de chuva, mas não sei o que vai ser.""É verdade que defendem com uma linha de seis. Se calhar por isso é uma equipa a quem não é fácil marcar golos, só têm 7 golos sofridos. Vamos ter imensos problemas, não vai ser fácil ter muita supremacia, não vamos arranjar tantas situações para fazer golos ou para conseguir um resultado dilatado. Vai ser um jogo de poucos golos, mas o importante é o Benfica arranjar essas soluções para uma linha de seis. Não nos preparámos para ela, não treinámos. No primeiro dia depois do jogo os jogadores não treinaram, hoje o treino foi só de recuperação e amanhã é o jogo.""Não tem o Benfica nem têm os outros que estão nas competições europeias. Mas, aconteça o que acontecer, isto não é desculpa de nada, se fosse possível era dia a dia, era sinal que estamos em todas as competições. O que temos de fazer é trabalhar em cima da parte teórica para amanhã, no jogo, estarmos mais ou menos preparados para as situações que nos vão acontecer.""Estou preocupado. Começas a perder rtotinas, não treinas. O Benfica sofreu 14 golos em 18 jogos, desses metade sofreu nos últimos três jogos. Os outros 7 golos sofreu em 15 jogos. Isso tem a ver com o facto de não treinarmos, tira rotinas. Os adversários também têm influência nisto, estamos a pôr aqui o jogo com o Bayern Munique e o encontro com o V. Guimarães.""Amanhã ainda temos um treino de manhã, que não é bem um treino... Mas aí o departamento médico vai dar notas do estado físico dos jogadores que jogaram e as minhas decisões serão tomadas em parte a partir daí. São 72 horas, ao terceiro dia ainda não recuperaste totalmente. Mas isso é um pouco a nossa experiência e o que o departamento médico do Benfica nos pode ajudar."