Jorge Jesus e a luta pelo apuramento com o Barcelona: «Para muita gente era impossível»

Esta quarta-feira, diante do Dínamo Kiev, o Benfica vai jogar o apuramento para os oitavos-de-final da Champions, não diretamente com os ucranianos - a quem têm de vencer - mas com o Barcelona, numa batalha na qual terá de esperar sempre por um deslize dos catalães em casa do Bayern Munique. Jorge Jesus assume que a 'vida' das águias não está nas suas mãos, recorda o histórico dos catalães, mas assegura uma equipa capaz de com vontade de vencer."Na Champions quase todas as equipas são de alto nível. Esta equipa do Dínamo tem seis jogadores titulares da seleção ucraniana, 13 que são convocados... É uma equipa que tem feito grandes jogos nesta Champions, diante de Bayern, Barcelona e Benfica. Vai ser um jogo difícil, onde nós em caso de vitória podemos garantir os 'oitavos'. Dependemos de outros, mas o importante é o nosso objetivo, que é jogar para ganhar. O adversário vai criar problemas, não tenho dúvidas", começou por frisar.Nesta conferência de imprensa, Jesus teve a companhia de Pizzi, o que poderá indicar a sua presença no onze. O técnico não o confirma, mas elogia a qualidade do médio. "Será sempre um trunfo. Tanto no onze ou, quando penso que não é jogador para ser de início, em 99% das vezes em que está no banco faz sempre parte da minha estratégia do jogo. Amanhã ainda temos um treino para fazer. Os números dele são uma realidade, mas é como ele disse: são 26 jogadores, um plantel com muita qualidade. Face ao jogo de amanhã, pode ser um momento de conqusita de apuramento para os 'oitavos'. Algo que à partida, para muita gente era impossível. Se acontecer, temos de olhar para nós, ganhar, nãpo há outra hipótese. A discutir uma passagem na última jornada com o Barcelona, uma equipa que nos últimos 18 anos nunca ficou de fora", recordou.