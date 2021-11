Jorge Jesus e a perda da liderança: «Ninguém é campeão à 11.ª jornada»

Jorge Jesus fez este sábado a antevisão do jogo com o Sp. Braga, uma partida da Liga Bwin que se disputa amanhã, na Luz, às 21h15."Será um jogo como todos os do campeonato português, difícil. Este rival tem provas dadas, não só nos confrontos diretos no com o Benfica mas também nas competições em que está inserido. É uma equipa que tem o mesmo treinador há algum temnpo, o que faz com que esteja cada vez mais forte. Vai ser um jogo difícil, com o Benfica a fazer aquilo que normalmente faz no seu estádio. O Benfica está habituado a jogar com adversários fortes e vamos tentar fazer com que o nosso jogo passe, acho que vai ser um excelente espetáculo, um jogo com golos porque as duas equipas quando têm bola pensam em ser criativas e em procurar o golo.""Ninguém é campeão à 11.ª jornada. É uma competição que tem 30 e tal jornadas, cada jogo é uma etapa. À semelhança do que acontecia há uma jornada, quando éramos líderes e não tínhamos ganho nada, a mesma coisa acontece agora. Faltam muitas rondas para se saber quem vai ser campeão.""O que podemos prometer é que vamos fazer com que o Benfica, jogo a jogo, tenha um rendimento maior porque os jogos e os dias de treino vão valorizando cada vez mais as rotinas, faz parte do processo evolutivo de cada equipa. O que queremos é voltar à liderança do campeonato; o Benfica tem 3 derrotas, uma no campeonato e duas com o Bayern. Claro que gostávamos de não ter nenhuma. Mas fazer um juízo de valor por termos perdido dois jogos consecutivos para a Champions....Queremos uma equipa forte, apostamos na qualidade do grupo, dos jogadores e da forma como trabalhamos.""Se contabilizarmos o jogo da Champions, é verdade. Mas no campeonato, se a memória não me falha, só há uma equipa com menos golos sofridos que nós, que é o Sporting. Satisfaz-nos? Não! Queremos ser a que tem menos golos sofridos. Na Champions os adversários são mais poderosos e as dificuldades aumentam. Mas esses jogos ajudam-nos a melhorar. O trabalho é que vai definir a qualidade dessa ideia e só com trabalho é que tentamos melhorar."