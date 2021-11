Jorge Jesus e a perda da liderança no campeonato: «É como quiserem pintar o quadro»

Jorge Jesus esteve esta segunda-feira na sala de imprensa do centro de treinos do Benfica para fazer a antevisão do jogo de amanhã com o Bayern Munique (20h00), na Alemanha, da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.





Rui Costa disse que a equipa precisa de ganhar as dinâmicas do início da época. Vê essa declaração como uma crítica?

"É conforme quiserem pintar o quadro. Podem pôr a intenção que quiserem numa palavra. O presidente fala todos os dias com o treinador sobre o que mais nos interessa para a avaliação do futebol do Benfica. É verdade o que ele disse, perdemos a liderança, em 30 pontos possíveis desde o início da época perdemos 5. Esse sentimento do presidente é também o do treinador e dos jogadores. Não éramos campeões por estamos em primeiro, mas agora também não perdemos o foco por estamos a 1 ponto da liderança. Fizemos 10 jogos no campeonato, temos 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É como quiserem pintar o quadro. Tão fácil como isso. O ideal era 100 por cento, 10 jogos e 10 vitórias."

"Um empate no momento em que foi, emocionalmente e psicologicamente deixa nas primeiras 24 horas a equipa sentida por ter perdido dois pontos. Mas isso faz parte da vida, no domingo anterior ganhámos a acabar. Isto mexe com a equipa, mas já passou. Agora temos outro jogo, outra competição, um adversário que não tem nada a ver com o Estoril, com um poder muito grande e que nos vai por à prova. Os dias que temos para preparar os jogos são os mesmos que tem o treinador do Bayern Munique e os otros. Faz parte da calendarização. O que termos de fazer é passar coisas mais teóricas aos jogadores."