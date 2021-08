Jorge Jesus e a saída de Vieira: «Foi uma surpresa mas não nos tem faltado nada»

A detenção de Luís Filipe Vieira, e a consequente saída do presidente, foi recebida com surpresa por parte do plantel do Benfica, que todavia continuou a trabalhar normalmente, sempre com o foco de entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, conforme contou Jorge Jesus esta terça-feira, na véspera do jogo da 1.ª mão da terceira pré-eliminatória frente ao Spartak Moscovo.





"Foi uma surpresa, não que tenha influenciado a nossa forma de trabalhar no nosso dia a dia. A estrutura estava bem montada, partilhávamos as nossas ideias e sabíamos qual era o caminho. Não nos tem faltado nada. A única coisa que nos falta é ganhar amanhã", sublinhou o treinador.