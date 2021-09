Jorge Jesus e a situação de Gabriel: «Nunca foi afastado por falta de profissionalismo»

Questionado sobre a atual situação de Gabriel no Benfica, Jorge Jesus sublinhou o profissionalismo do médio brasileiro.





"Não é um problema só do Benfica, mas de várias equipas no mundo com jogadores que não fazem parte do plantel e que trabalham à parte. O Gabriel é um deles. Não conseguiu entrar na 1ª janela no clube onde pudesse realizar-se profissionalmente, vamos esperar. É empregado do clube, vamos respeitá-lo como profisional. Se pode ser incluído? No futebol, de um dia para o outro, tudo pode mudar. Para já não, mas tudo é possível. O Gabriel nunca foi afastado por mau profissionalismo ou por falta de empenho. Tive de escolher um plantel onde ele não fazia parte e não porque tivesse esses defeitos todos que li", afirmou o treinador dos encarnados este domingo na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Boavista (amanhã, 19 horas).Recorde-se que Gabriel foi, de resto, o único jogador considerado excedentário que o Benfica não conseguiu colocar no último mercado. Perto do fecho de mercado em Espanha e Portugal, o Alavés ainda tentou garantir a contratação do médio luso-brasileiro, de 27 anos, mas as partes não chegaram a acordo. Já depois disso, o médio recusou duas propostas, oriundas da Turquia e da Rússia.