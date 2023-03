Jorge Jesus e a vantagem pontual na Liga Bwin: «Benfica tem uma pontuação que lhe dá alguma garantia»

Jorge Jesus falou à Sport TV sobre a liderança da equipa de Roger Schmidt no campeonato, com 10 pontos de avanço sobre o 2º classificado FC Porto, ao cabo de 25 jornadas na Liga Bwin. Para o antigo técnico dos encarnados, não é tempo de cantar vitória."Nada está ganho, mas o Benfica tem uma pontuação que lhe dá alguma garantia, mas não dá uma certeza", explicou o agora técnico do Fenerbahçe, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.JJ, de 68 anos, treinou o Benfica em duas ocasiões, vencendo três títulos nacionais, entre outros troféus. Deixou a equipa a meio de 2021/22, sem qualquer troféu conquistado em ano e meio de atividade no regresso à Luz em 2020.