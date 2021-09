Jorge Jesus e o clássico: «Estou preocupado é com a equipa do Santa Clara»

O Benfica joga amanhã nos Açores e não está preocupado com o que vai acontecer em Alvalade, no jogo que coloca frente a frente o Sporting e o FC Porto. A garantia é de Jorge Jesus, na antevisão da partida com o Santra Clara.





"Sabemos que os dois rivais vão jogar entre eles e que não podem ganhar os dois. Mas também sabemos que temos um jogo difícil e, mais importante do que os nossos rivais, é o nosso jogo. Será um jogo de exigência máxima e para atingirmos os nossos objetivos temos de pensar em nós e não nos outros. Estou preocupado é com a equipa do Santa Clara. Os outros não me preocupam."