Jorge Jesus e o antijogo em Portugal: «Qualquer jogador que caia é falta»

Jorge Jesus fez esta terça-feira, à BTV, a antevisão ao jogo com o V. Guimarães da 2.ª jornada da 3.ª fase da Allianz Cup (amanhã, 19H30).





"É um jogo com características completamente diferentes. Este troféu é uma possibilidade para estas equipas, como o V. Guimarães, poderem conquistar. O campeonato normalmente é para os três grandes, mas na Taça de Portugal e Taça da Liga estas equipas têm como objetivo poderem ganhar. O V. Guimarães já fez um jogo e ganhou 2-0 ao Sp. Covilhã. Se amanhã perdermos estamos fora, porque só temos mais um jogo e não temos possibilidade de recuperar. Vamos encarar este jogo como a nossa decisão, vai praticamente fazer com que a equipa continue ou não. será um jogo extremamente difíci porque o V. Guimarães é forte, vai jogar seguramente com melhor onze. Não é que nos preparássemos muito, já estamos preparados ao longos destes meses. Estes sete jogos não dá para preparar, dá para recuperar. Estamos muito confiantes", referiu à BTV.O treinador das águias lembrou o calendário carregado e voltou a falar do antijogo.Daqui a três dias jogamos no Estoril e depois em Munique. Será uma mescla de três jogos, com opções de jogadores. Não vai ser o onze que jogou em Vizela, vai haver alterações. Com o Estoril será a mesma coisa, de forma a não colocar jogadores em risco fisicamente. O grande perigo é mais esse do que o rendimento do jogadores, sabendo que baixa quando se vem da Champions. A intensidade é completamente diferente. As pessoas pensam… Claro que é por estar na Champions, mas o comportamento das equipas que jogam na Champions é completamente diferente. Em Portugal, jogas com uma equipa para o campeonato e ela, durante os 90 e poucos minutos, cai-te, faz anti-jogo 6/7 vezes. E isso tira intensidade ao jogo. Na Champions, não vês isso, as equipas jogam… Também tem a ver com as arbitragens. Qualquer jogador que caia é falta...", disse."Passa por um objetivo, um troféu, normalmente o 1.º em função da calendarização. Queremos conquistá-lo. Só temos um jogo para definir se conseguimos prosseguir ou não, que é amanhã. Em minha opinião, apesar de ter mais sentimento pela Taça de Portugal é melhor organizado do que a final da Taça de Portugal. Tudo isso dá-nos respeito e responsabilidade, de querer chegar à final e ganhar.""Os adeptos do Benfica são especiais. Em Portugal, a grande maioria é Benfica. Vão a todos os jogos onde o Benfica joga para nos acarinhar. Temos de ter respeito. É mais fácil agradecer-lhe quando se ganha, mas quando não se ganha há que respeitá-los porque estiveram a ajudar. É dois em um, não há separação, sabendo que em Guimarães a grande maioria é do Vitória."