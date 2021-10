Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Jesus e o golo do empate: «A equipa desconcentrou-se, discutiu com o árbitro e isso foi fatal» As declarações do treinador do Benfica após empate na Amoreira, diante do Estoril

