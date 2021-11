Jorge Jesus e o jogo com o Barcelona: «Vai ser uma final para as duas equipas»

Jorge Jesus fez esta segunda-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Barcelona (20h00), uma partida importante para a continuidade dos encarnados na Liga dos Campeões."Mudou de treinador e espero um Barça com ideias diferenciadas em termos de sistema. Quem foi formado naquela casa sabe qual é o sistema da equipa, pode haver variantes, mas jogam em 4x3x3. Cada treinador dá dinâmicas variadas, jogam com jogadores diferenciados. Com a chegada do Xavi gerou-se um ambiente diferente, mas continua a ser uma grande equipa, com jogadores que ofensivamente podem desequilibrar o jogo. E em casa, com adeptos, é ainda mais difícil. O ambiente é bom para a equipa deles, mas também é bom para o Benfica, porque os grandes jogadores gostam de jogar com adeptos, num estádio bonito.""O cenário é diferente. Amanhã, se empatar, o Benfica ainda pode ser apurado. Fica à espera de terceiros, mas esse resultado será mais negativo para o Barcelona do que para o Benfica. É verdade que vamos à procura de jogar para ganhar, sabendo que vamos estar durante o jogo muito apertados defensivamente, com a equipa do Barcelona com muita posse de bola. Nós vamos para o jogo tal como fizemos na Luz. Poucas equipas do Mundo ganham ao Barcelona por 3-0 e o Benfica ganhou. Temos dois jogos, se ganharmos ficamos mais perto, se empatarmos ficamos dependentes do Bayern Munique-Barcelona. Para mim, como treinador do Benfica, disputar com o Barcelona uma tentativa de passar aos oitavos-de-final da Champions é um grande orgulho. Não é um adversário qualquer, é uma equipa candidata a ganhar a Champions. Saiu o Messi é natural que não esteja tão forte, mas isso não lhe tira qualidade, tem jogadores de nível mundial, continua a ser uma das melhores equipas do Mundo.""Vai ser mais difícil, mas a nossa ideia de jogo vai ser igual. A equipa do Barcelona pode tirar-nos da nossa pressão, pela sua qualidade individual. O Benfica terá de se adaptar aos movimentos posicionais, como fez em Lisboa.""O João está convocado e acredito que possa estar no jogo. As indicações têm sido boas.""As características dos jogadores podem mudar o sistema mas não é o caso. Do Darwin para o Everton muda um pouco a dinâmica mas posso não mudar o sistema. Temos essa noção. Tem muito a ver também com os 4 jogadores que jogam atrás na equipa do Barcelona, para eu perceber quem é o tridente que vou colocar na frente. Fazendo uma ideia, e a informações que temos, isso para mim é importante. O Benfica pode ter benefício de dois resultados, mas com o empate ficamos dependente de terceiros. Num Bayern Munique-Barcelona, se isto tivesse lógica o Bayern ganhava, ganhou em Camp Nou, mas o futebol às vezes não é assim. Temos de pensar em nós. Queremos ganhar, se não pudermos ganhar, empatar é melhor do que perde. Mas vamos para o jogo com a ideia de ganhar. Se jogar o Everton e o Darwin, ofensivamente é igual."Vai ser uma final para as duas equipas, ambas precisam deste jogo para seguir em frente. O Benfica para dois resultados, o Barça mais para um. Vai ser uma final e sentimo-nos orgulhosos por estar a discutir com o Barça a passagem à fase seguinte. Vamos encontrar um Barcelona mais motivado, mais confiante com a entrada do Xavi. Mas temos de ter capacidade para sermos melhores, para suplantar estas dificuldades para termos possibilidade de discutir a presença na fase seguinte.""Nemanja está fora, todos os outros, tirando os que têm problemas e foram operados, estão aptos."