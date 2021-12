Jorge Jesus fez esta terça-feira a antevisão à BTV ao jogo com o Sp. Covilhã agendado para amanhã (19 horas), encontro da 3.ª jornada do Grupo A da Allianz Cup."Para estarmos na final 4 sabemos que temos de marcar esses golos, vai ser o objetivo, não vai ser facil, mas acreditamos que vamos ter criatividade ofensiva para desbloquear o Sp. Covilhã. Mas o jogo vai-nos dizendo como montar a estratégia em função desse resultado. Objetivo de todas as equipas, tendo já um dos rivais de fora da final four, e vamos tentar mas sabemos que não vai ser fácil. Vamos jogar às vezes no limite do risco taticamente, mas já foi pensado e trabalhado para o jogo de amanhã"O Sp. Covilhã, em termos de objetivos, o jogo não conta. Vai ser uma equipa a defender muito, a tentar que nós não possamos desbloquear a sua organização defensiva. Vai estar sempre serena, mesmo a perder, vai continuar sempre serena. A partir do momento que façamos mais de 3 golos vai continuar serena... O adversário vai tentar jogar para não perder por mais de 3""O jogo de amanhã implica uma estrutura tática defensiva de risco. Com uma linha de 4 é uma coisa, uma linha de 3 é outra. Amanhã temos os nossos jogadores como Otamendi, Vertonghen... vai ser a convocatória amanhã, e esses dois deixam-me intranquilo porque não sei se arrisco e os vou pôr a jogar ou os tiro. Sobram-nos o Ferro, o Morata o e o Tomás. Se tivermos de ir para o risco total, vamos"."Nós, treinadores, procuramos durante a época tentar evoluir as ideias de jogo da equipa, nos dois lados do campo. Neste momento, o Benfica nos dois últimos jogos fez seis golos, o que é muito bom. Mas precisa de manter durante o jogo essa qualidade, não ter quebras. Manter a intensidade que fizemos em alguns momentos destes jogos. Estamos a tentar ajustar para que não haja essas quebras na equipa, principalmente ofensivamente".