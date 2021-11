Jorge Jesus e o jogo em Munique: «Vamos tentar que a equipa não se desorganize muito»

Jorge Jesus fez esta segunda-feira, à BTV, a antevisão do jogo de amanhã (20h00), com o Bayern Munique, da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se disputa na Alemanha.





"Foi um jogo especial porque um empate em cima do final do jogo arrasa psicologicamente qualquer equipa. Naquele momento é um momento de dor, de sofrimento, porque mexe, mas depois as horas vão passando, a equipa começa a recompor-se, tem outra competição e outro jogo. Hoje está novamente operacional. Em 10 jogos no campeonato, ganhámos 8, empatámos um e perdemos outro. Queremos ganhar todos os jogos, mas nem o Bayern Munique ganha todos os jogos. Se quiserem pintar um quadro negro... Mas felizmente isso não vai acontecer.""Isso é o que a calendarização exige, não nos podemos lamentar por isso. Qualquer treinador gostava de ter mais um dia. Mas é recuperar os jogadores, trabalhá-los teoricamente, mas não é só o Benfica. São preocupações boas.""Vamos ter um cenário completamente diferente da Luz. O adversário é o mesmo mas vai por-nos à prova defensivamente com mais situações, eles são muito fortes no 1x1, mas pronto... Vamos tentar que a equipa tenha sempre ajudas, que não se desorganize muito, frente a um adversário técnica, tática e fisicamente forte."