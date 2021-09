Jorge Jesus e o lance polémico de Vlachodimos nos Açores: «Já vi e mantenho a opinião»

Jorge Jesus foi esta segunda-feira novamente confrontado com o lance de Vlachodimos e Mansur, no jogo com o Santa Clara, e manteve a opinião que já tinha manifestado nos Açores: o amarelo mostrado ao guarda-redes do Benfica ajusta-se, não se justificando uma eventual expulsão.





Polémica no Santa Clara-Benfica: Vlachodimos 'atropelou' Mansour, açorianos pediram expulsão mas guardião viu amarelo Polémica no Santa Clara-Benfica: Vlachodimos 'atropelou' Mansour, açorianos pediram expulsão mas guardião viu amarelo

"Volto a ter a mesma opinião, depois de já ter visto várias vezes este lance. Sei que há quem tenha uma opinião diferente. Entendo que o jogador chegou primeiro à disputa da bola, tocou na bola e não no adversário. Há um contacto fora da área, pé em riste, subiu mais do que o normal, foi mostrado um cartão amarelo e na minha opinião muito bem. O que esteve errado foi a expulsão do Helton com o Sp. Braga [na final da Taça de Portugal], isso é que esteve errado", atirou o treinador dos encarnados.