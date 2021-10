Jorge Jesus e o positivo à covid-19 do treinador do Bayern: «Fomos testados e deu tudo negativo»

Jorge Jesus não tem receio de voltar a passar por uma crise motivada por um problema com a covid-19. O treinador do Bayern Munique testou positivo antes do jogo da Liga dos Campeões com os encarnados, mas o técnico das águias lembra que os jogadores já foram todos testados e que todos deram negativo.





"O contágio acho que já não era assim tão fácil. Já estamos todos vacinados, já não é o que era há um ano, quando era tudo novo. Não tive qualquer preocupação, a minha dificuldade em relação aos adversários passa pelo valor das equipas e pela maneira a equipa possa estar. Estou tranquilo em relação a isso, já fomos testados e deu tudo negativo. Acho que não voltará mais a acontecer", explicou.