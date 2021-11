Jorge Jesus e os golos de Gonçalo Ramos nos Sub-21: «Deram-lhe alguma confiança»

Na antevisão ao duelo com o Paços de Ferreira, para a Taça de Portugal, Jorge Jesus foi confrontado com Gonçalo Ramos, que marcou quatro golos pela Seleção Sub-21 nos dois jogos realizados contra Chipre - num deles anotou um 'hat-trick'. O treinador do Benfica admitiu que foi bom para o algarvio ganhar confiança, mas lembrou a forte concorrência existente no plantel das águias."O problema de todos os avançados é que vivem de golos. Quando estão muito tempo sem marcar, sentem algum desconforto. É por isso que estão cá os treinadores, para confortá-los. O Gonçalo joga num grande clube, com internacionais a jogar na posição dele. Agora ele teve oportunidade de fazer quatro golos, deram-lhe alguma confiança", afirmou Jesus, deixando antever que Gonçalo Ramos não será titular frente ao Paços."Estiveram cá o Darwin e o Seferovic, ele e o Yaremchuk estiveram fora. A prioridade é para os que estiveram cá", considerou o treinador do Benfica.