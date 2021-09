Jorge Jesus esclarece situação de Seferovic

Jorge Jesus explicou este domingo, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista, que Seferovic ressentiu-se de um problema antigo e que por isso não será convocado para a partida de amanhã, com os axadrezados. André Almeida também fica de fora.





"O André Almeida, depois do jogo para o campeonato, teve um problema muscular e ficou fora da Champions. Clinicamente está curado, mas começou a treinar connosco apenas ontem e não vai estar no jogo, não está convocado. O Seferovic ressentiu-se da lesão do solear [ndr nos gémeos] e também vai estar fora, não sei quanto tempo, o departamento médico é que sabe", contou o treinador.Já a situação de Rafa é diferente. "Recuperou, está 100 por cento capaz de poder ser lançado no jogo. Se tudo correr normalmente, vai jogar."