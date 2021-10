Jorge Jesus: «Esperava mais do Benfica»

O Benfica carimbou a qualificação para a quarta ronda eliminatória da Taça de Portugal ao bater, este sábado, o Trofense, por 2-1, no prolongamento, num encontro que foi decidido com um golo de André Almeida.

Em declarações no final da partida, Jorge Jesus assumiu que esperava mais da equipa na deslocação à Trofa.

"[Esperava tantas dificuldades ou esperava mais do Benfica?] As duas coisas, esperava dificuldades e mais do Benfica. Estas duas semanas sem competição, com jogadores fora da equipa, notou-se hoje. A equipa deixou de estar focada. O Trofense também teve mérito. Esteve bem defensivamente e ainda conseguiu fazer um golo. O Benfica teve duas ou três oportunidades para ir ao intervalo a vencer por 3-0. O Trofense acreditou e levou o jogo para prolongamento. O objetivo era passar esta eliminatória, foi conseguida, mas não foi com aquela qualidade que o Benfica tem apresentado até hoje, ao jogo com o Portimonense. A Taça tem estas surpresas, o Benfica não foi surpreendido porque ganhou. Nem tudo foi bom para o jogo de quarta-feira. Houve jogadores que eu não queria que jogassem tanto tempo, como o Jan, até porque vamos jogar com uma das melhores equipas do Mundo", começou por dizer o técnico benfiquista, em declarações na 'flash-interview' da 'TVI24'.





Jorge Jesus: «Achei melhor apostar no André Almeida em vez do Ferro de início e ainda bem que o fiz»

Exibição de jogadores que não têm somado tantos minutos esta temporada



"Não saem com nota positiva. Não esperava que o Morato e o Gil que tivessem com tanta dificuldade na fase final até porque são jogadores que têm jogado. Defensivamente, o Morato continua muito forte. Já fez vários jogos e nunca nos deu problema. Dos jogadores que jogaram hoje de início, talvez o Everton foi o jogador que não teve mais próximo do que costuma e consegue fazer. É aquilo que estamos habituados. Os jogadores que jogam mais estão mais preparados. Os que jogam menos têm menos e este jogo ajudou aos que têm menos competição tenham um pouco mais", terminou.

Jorge Jesus: «Penso que Gil Dias e Lázaro vão estar fora na quarta-feira»