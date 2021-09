Jorge Jesus: «Estamos muito confiantes»

Jorge Jesus quer manter hoje, diante do Boavista, o percurso vitorioso na Liga Bwin. O treinador dos encarnados reiterou uma ideia antiga – a melhor equipa é a que vai à frente – mas fez um aviso à navegação, após o empate com o Dínamo Kiev, no arranque da Liga dos Campeões.

Depois do nulo na estreia na fase de grupos da prova da UEFA, segue-se o Boavista, cujo treinador, João Pedro Sousa, perspetivou uma formação corajosa e ambiciosa na Luz. "É normal que o treinador do Boavista queira que a sua equipa seja corajosa e ambiciosa. Faz parte da preparação diária dos treinadores. É uma valorização do jogo, não um problema, e faz com que estejamos mais concentrados", referiu Jesus, em conferência de imprensa.

A formação axadrezada está estudada. "Conhecemos esta equipa do Boavista, que tem vindo a fazer campeonato muito bom. Queremos continuar a fazer a caminhada que temos feito, se possível jogando com muita qualidade. O objetivo é sempre ganhar. Os nossos adeptos têm-nos dado muita confiança e espero que nos ajudem a tornar o jogo mais fácil. Estamos muito confiantes e a crescer jogo a jogo", atirou.

Procurar espaços

O amadorense, de 67 anos, antevê um jogo "difícil". "O Boavista tem uma boa estrutura defensiva, com uma linha de cinco jogadores e não é fácil entrar lá dentro. Vamos procurar os caminhos e os espaços para fazer golos. Sinto a equipa muito bem e acredito que vamos fazer um bom jogo."

As águias são a única equipa da prova de regularidade que contam por triunfos os cinco jogos já realizados. Ainda assim, Jesus vê margem de progressão. "Estamos apenas no começo do campeonato e todas as equipas procuram o melhor caminho. Todas as equipas vão melhorar com os jogos e o Benfica também", deixou claro.

A prioridade está bem definida. "Depois da Champions, a adrenalina baixa e podemos ser surpreendidos no jogo seguinte. O principal objetivo do Benfica é o campeonato. Queremos continuar na frente e, para tal, temos de somar pontos, com vitórias. O Benfica vai continuar na linha do que tem feito ultimamente. Tenho essa confiança, pois foram os sinais que a equipa me transmitiu. As minhas decisões resultam do que a equipa mostra nos jogos e, principalmente, durante a semana, nos treinos", explicou o técnico benfiquista.





Melhor quem vai à frente



O treinador das águias reforçou uma ideia antiga: a melhor equipa é a que vai à frente. Afirmou-o na época passada, por exemplo, quando o Benfica seguia no segundo lugar, atrás do Sporting, que viria a sagrar-se campeão. Ainda assim, recusa euforias.





"Não vou contradizer-me, nem dizer que conheço equipas que jogam melhor e não estão em primeiro. Quem está em primeiro é quem está melhor. Hoje é assim, mas amanhã pode não ser. À quinta jornada, o Benfica fez mais pontos do que os rivais e está em primeiro. E se está em primeiro é porque neste momento… Se o campeonato acabasse ao fim de cinco jornadas… mas não acaba. Temos capacidade para sermos melhores e mais fortes."Um triunfo diante do Boavista permite a Jorge Jesus igualar o seu recorde de vitórias seguidas a abrir o campeonato: 6. Em 2017/18, última época no Sporting, averbou o primeiro deslize (1-1) à sétima jornada, frente ao Moreirense. Na Luz, reencontra o adversário frente ao qual somou a primeira derrota (0-3) na última edição da Liga, também à sexta jornada. "Cada jogo tem a sua história, mas há mais uma curiosidade: o árbitro é o mesmo. A diferença é que é no Estádio da Luz", constatou JJ.Jorge Jesus declarou apoio a Rui Costa, que se prepara para avançar com a candidatura à presidência do clube da Luz. "Sou o treinador do Benfica, independentemente de quem seja o presidente. O Rui Costa já trabalha comigo há oito anos. Não precisa de eleições para o apoiar. Apoio-o sempre. A minha ligação com ele e com a estrutura do futebol é nesse sentido. Não vou colocar cenários, nem sei o que vai acontecer. É o meu presidente e é a estrutura que está a definir as decisões do Benfica."