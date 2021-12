Jorge Jesus: «Estas horas não vão ser fáceis...»

Após o Benfica-Sporting (1-3), Jorge Jesus considerou que a eficácia dos leões e a incapacidade das águias em concretizar fez a diferença no dérbi. E, apesar da contestação dos adeptos, apontou já a mira ao Dínamo Kiev, em declarações à BTV."Duas partes distintas. Na primeira fomos uma equipa que não conseguiu criar vantagens ofensivas. Os nossos três avançados tiveram pouca bola. Na segunda parte tivemos mais ocasiões, como a do João Mário, do Rafa, do Darwin. A diferença de quem teve oportunidades e não fez. Na prmeira o Sporting não nos deixou criar ocasiões, na segunda o Benfica criou três, quatro mas não conseguiu marcar. O Sporting, bem no contra-golpe, finalizou e está aqui a diferença no resultado.""Tínhamos que mexer, se estávamos a perder tinha que mexer. Foi o que fui fazendo. Os avançados começaram a ter mais bola e a ser mais perigosos, umas três, quatro ocasiões. Isso foi por causa das mudanças e porque o Sporting passou a tentar controlar mais, estando em vantagem. Voltamos ao mesmo, a diferença é quem faz golos e na segunda parte podíamos ter saído com outro resultado. Mas o Sporting teve o mérito de sempre que saiu fez golo.""Quarta-feira já temos um jogo decisivo e queremos muito passar na Liga dos Campeões. Estas horas não vão ser fáceis para todos: adeptos, jogadores, treinador... mas amanhã estamos a treinar e a pensar em vencer o Dínamo. É uma decisão, hoje ficámos a 4 pontos da liderança mas ainda há muitas jornadas para recuperar. Na quarta-feira ou seguimos em frente ou podemos ir à Liga Europa."