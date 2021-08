Jorge Jesus: «Estou satisfeito com o plantel que tenho»

O Benfica viajou esta segunda-feira para Moscovo onde, na quarta, irá defrontar o Spartak, de Rui Vitória, na 1.ª mão da 3.ª eliminatória da Liga dos Campeões (18 horas). No aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, Jorge Jesus abordou o estado de espírito do plantel.





"Vai começar a estar bom, porque vamos começar a jogar a sério", disse sublinhando que "é sempre importante ganhar".Sobre o mercado de transferências, o treinador dos encarnados assumiu: "Estou satisfeito com o plantel que tenho".Recorde-se que na comitiva do Benfica seguem 25 jogadores Amanhã, a equipa realizará o treino oficial de adaptação ao relvado do estádio do Spartak, às 18 horas, pouco depois de Jorge Jesus e um jogador falarem em conferência de imprensa, às 17 horas.