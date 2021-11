Jorge Jesus explica almoço com Rui Costa

Jorge Jesus faz esta quinta-feira a antevisão do jogo com o Paços de Ferreira, encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, agendado para amanhã (20H45), e abordou o almoço de ontem com Rui Costa "Já tivemos vários almoços, até jantares. A data, para vocês, pensaram que foi dentro de um contexto... Se o presidente quisesse falar comigo ou eu com ele sobre o Benfica não íamos para um restaurante. Estamos aqui todos os dias no Seixal. É hábito nosso, é amizade profunda", explicou.O encontro da Taça amanhã na Luz será o 400.º jogo de JJ no Benfica e o treinador não esconde o orgulho. "Sinal dos anos que estou no Benfica. Primeira vez foram seis, agora para o 2.º ano. E espero ter muito mais. É sentido de orgulho, estar tantos anos num clube top, europeu e português. É para isso que trabalho, mesma paixão e mesmo interesse", sublinhou.