Jorge Jesus justifica ausência de Yaremchuk no jogo com o Famalicão

A ausência de Roman Yaremchuk da lista de convocados do Benfica para o jogo deste domingo frente ao Famalicão foi explicada por Jorge Jesus após o final do encontro no Minho, em que as águias venceram por 4-1.Em declarações na conferência de imprensa no final da partida, o treinador do Benfica assumiu que o avançado ucraniano saiu com dores musculares no jogo com o Dínamo Kiev, para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, assumindo que o ponta-de-lança é dúvida para o encontro com o Sp. Covilhã, na próxima quarta-feira."Yaremchuk saiu carregado [do último jogo], com queixas musculares, e não treinou connosco durante a semana. Vai ficar alguns dias fora. Pode ser que possa recuperar para o jogo com o Sp. Covilhã, mas duvido", atirou o técnico, quando questionado pela ausência do jogador.