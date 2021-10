Jorge Jesus explica prémio de treinador do mês: «É o reflexo do início de época do Benfica»

Jorge Jesus recebeu o prémio de melhor treinador de setembro, depois de o Benfica ter alcançado três vitórias em três jornadas. O técnico português, de 67 anos,





"É um prémio que é o reflexo do início de época da equipa. Nunca há prémios individuais, eles são coletivos. O benefício do colectivo premeia o individual. É com muito gosto que recebo mais este prémio", sublinhou o homem do leme dos encarnados em declarações ao site da Liga, depois de ter sido o mais votado entre pares.