Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Jesus explica relacionamento com jogadores: «Primeiro sou treinador, depois amigo» Treinador diz haver união do plantel, depois da forma intempestiva como Lucas Veríssimo e Gilberto reagiram no encontro com o Bayern, em Munique





• Foto: Rui Minderico