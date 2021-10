Jorge Jesus foi o melhor treinador do mês de setembro na Liga

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, foi eleito como o melhor técnico da Liga Bwin do mês de setembro, com 41 por cento dos votos.





O timoneiro das águias superou Paulo Sérgio (Portimonense) e Bruno Pinheiro (Estoril) que alcançaram, respetivamente, 21% e 17% das escolhas num sufrágio exclusivo entre pares.Recorde-se que o treinador português, de 67 anos, ganhou todos os jogos no mês de setembro no campeonato português: alcançou três vitórias em três embates, com 11 golos marcados e dois sofridos. Atualmente, o Benfica é o líder da Liga Bwin.