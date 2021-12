Jorge Jesus fora do banco do Benfica diante do Sp. Covilhã

Jorge Jesus não vai estar no banco do Benfica no duelo desta quarta-feira com o Sp. Covilhã , na sequência da suspensão de 15 dias aplicada ao técnico. O clube da Luz ainda apresentou um recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto , que por sua vez enviou o processo para o Tribunal Central Administrativo do Sul, mas a decisão (e consequente resposta) não chegou em tempo útil.A intenção de recorrer do castigo foi anunciada na terça-feira, num comunicado no qual o Benfica mostrou o seu desagrado com o processo e desafiou mesmo a Federação Portuguesa de Futebol a "assumir as suas responsabilidades e a dissolver o atual Conselho de Disciplina". As águias consideram que o facto de o acórdão ter demorado mais de sete meses a sair e ser anunciado na semana anterior a dois clássicos leva a que seja "lícito perguntar se é apenas coincidência o timing desta deliberação".Na ausência de Jorge Jesus, será João de Deus a comandar a equipa no encontro diante do Sp. Covilhã esta noite. Em dúvida ficam agora os próximos encontros das águias, o próximo diante do Marítimo, no domingo, mas essencialmente os dois clássicos com o FC Porto, a 23 e 30 de dezembro.