Jorge Jesus: «Futebol tem de se adaptar. Mas parar não, nunca!»

Pela primeira vez desde que a Covid-19 'atacou' o mundo do futebol, o dérbi entre Benfica e Sporting voltará a ter público nas bancadas. Algo que Jorge Jesus aproveitou para saudar, ainda que assuma que as novas condicionantes impostas pela pandemia irão condicionar o número de fãs presentes."Representa tudo para todos nós. Os jogos são apaixonantes é com espectadores, é para isso que trabalhamos, para dar alegrias aos adeptos. Amanhã voltamos a ter adeptos, sabendo da dificuldade que tem este jogo em função dos testes, que segundo me parece está a retardar a tirar pessoas do jogo. É sempre bom. O estádio não tem 61 mil, tem 30, 20 mil. É importante, sempre que o Benfica joga em casa, porque os adeptos ajudam a equipa a carregar as vitórias. É importante para amanhã que os adeptos do Benfica compareçam em massa, porque precisamos deles", começou por declarar.Questionado sobre os efeitos da Covid-19 e de uma eventual paragem da Liga, Jesus foi claro. "Não é uma novidade só no futebol mas no Mundo. O futebol tem de se adaptar, corrigir dia a dia, jornada a jornada em função do que acontecer. Mas parar, não, nunca!"Ainda sobre a temática da Covid-19, confrontado com as palavras de Rúben Amorim, que considerou que o duelo com o Belenenses SAD pode influenciar a luta pelo título e pelo melhor marcador, Jesus não quis comentar. "É uma opinião dele, não vou comentar a opinião de um colega. Por isso, é a opinião dele. Não tenho muito a dizer se não o que ele disse é da respondabiidade dele e não minha"