Jorge Jesus: «Ganhei um jogo, não ganhei nenhum título»

Jorge Jesus destacou o grande jogo a nível coletivo que o Benfica realizou na vitória caseira sobre o Barcelona (3-0), vincando que não contava ficar com a sua baliza a zeros.





"Para ganhar tens de marcar, para ganhar ao Barcelona tínhamos de marcar mais do que um golo. Nas minhas contas estava que o Benfica ia sofrer, pois eles tem muita qualidade. Estivemos ainda melhor defensivamente do que eu esperava. O Ody não defendeu uma nbola sem ser de cruzamento", disse à Eleven Sports, negando que esta tenha sido uma das melhores vitórias da sua carreira como treinador: "as minhas melhores vitórias são as que dão títulos. Ganhei um jogo, não ganhei nada.""Jogaram duas grandes equipas, o Benfica tem estado num momento muito bom, confiante. Íamos defrontar um grande adversário e tínhamos de estar ao nosso nível. Taticamente também tinhamos de ser fortes. A equipa foi gerindo os momentos do jogo, algumas vezes com mais posse do Barcelona, que tem uma ideia de jogo com muita qualidade de ataque posicional. Importante era que o penúltimo passe do Barcelona não nos agredisse. Tínhamos trabalhado isso durante a semana. Fomos muito fortes a sair. Na primeira parte poderíamos estar logo com mais um jogador porque o Piqué tinha de ser expulso. Destacar primeiro a vitória do Benfica e depois o apoio dos adeptos, sendo que a equipa fez por ter esse apoio. Grande jogo ao nível coletivo.""Pelos golos seria o Darwin mas por mim destacava mais a equipa, toda ela foi muito forte. Os três da frente mexeram com o jogo mas também não sofremos golos."