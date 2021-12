«Jorge Jesus já devia estar no avião»: a reação de conhecidos adeptos do Benfica à derrota frente ao Sporting

Jesus compreende os assobios dos adeptos: «Quem é que gosta de perder?» Jesus compreende os assobios dos adeptos: «Quem é que gosta de perder?»

As bancadas do Estádio da Luz encheram-se de lenços brancos após o apito final do jogo. Os adeptos benfiquistas não perdoaram a derrota por 3-1, diante do rival Sporting, e fizeram questão de manifestar o desagrado para com Jorge Jesus, mas também com os jogadores. Com esta derrota, as águias ficam a 4 pontos de distância dos leões e do FC Porto na classificação da Liga Bwin. Record ouviu conhecidos adeptos benfiquistas sobre a exibição do Benfica frente à equipa liderada por Rúben Amorim.Bruno Aguiar (ex-jogador): "O Sporting teve a estrelinha do jogo. Há que dar mérito ao treinador do Sporting, tem um discurso limpo, é coerente e foram melhores. Quanto a factos não há argumentos. Se calhar o onze não foi o melhor, mas há que dar os parabéns ao adversário!"António Mannuel Ribeiro (músico): "Vi um Sporting muito eficaz, frio e competente, e um Benfica que não conseguiu ligar o jogo em nenhum momento. Parece que entrou na partida como se não fosse importante ganhar. Não vi a atitude necessária que um candidato tem de ter..."Jorge Corrula (ator): "Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Sporting. Tiveram alguma sorte, mas trabalharam para isso. Depois, o Jorge Jesus há um ano e meio que devia estar num avião para o Brasil em que levava o Everton ao lado. Não tenho mais nada a dizer."