Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Jesus já ensaia três centrais Primeiro teste acabou com derrota (1-0) frente aos ‘bês’ e com Tomás Araújo, Weigl e Ferro no setor mais recuado





• Foto: SL Benfica