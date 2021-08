Jorge Jesus: «João Mário deu estabilidade à equipa»

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã (18h00) com o Arouca, na segunda jornada da Liga Bwin. O treinador admitiu que o Benfica é favorito, mas não escondeu naturais cautelas. Falou também de João Mário, de Yaremchuk e dos jogadores que regressaram de empréstimo.





"Temos duas saídas forçadas em relação ao último jogo, hoje foi o único dia que treinei com a equipa. Felizmente não temos mais nenhum caso. A equipa não vai ser igual, mas vamos tentar mudar dentro daquele limite, como fizemos no jogo com o Moreirense.""Vivemos de vitórias, elas dão-nos mais confiança. É um sinal que este ano estamos melhor do que o ano passado quando começámos. Sentimos isso no treino, no dia a dia, porque há um ano de trabalho."É a evolução natural da equipa, que tem melhores automatismos, melhores ideias defensivas e ofensivas. O João Mário tem características que não tínhamos, sabe o que são ritmos de jogo, sabe organizar o jogo, arriscar quando tem de arriscar. Isso deu alguma estabilidade à equipa, até mesmo em termos defensivos. O sistema que utilizámos nestes últimos três jogos favorece o Weigl e tudo isso favorece a melhoria da equipa.""Não temos um conhecimento muito profundo desta equipa. No início da temporada não há ninguém que esteja a 100 por cento e o Arouca anda à procura do seu espaço. É uma equipa organizada, rápida a sair para o contra-golpe, forte na bola parada... Temos de estar muito atentos porque caso contrário podem surpreender-nos. Mas também é verdade que o Arouca tem de se preocupar muito com o Benfica. Olhamos para o nosso rival com humildade e respeito, até porque no futebol não é necessariamente o mais forte que ganha. Acontece no basquete, no andebol, mas no futebol não. Mas estamos atentos a isso.""Chegou há pouco tempo, estava fora do contexto do treino porque esteve de férias depois do Europeu e está à procura do seu espaço. Não há jogos particulçares, só jogos a sério. Vai ser aí que ele vai ter de fazer a pré-época, o seu espaço e conhecimento da equipa. Amanhã vamos aproveitar um pouco desse jogo para o lançar.""Todos os jogadores que fizerem parte do plantel do Benfica são aposta. Temos um plantel de 26 ou 27 jogadores, é difícil jogarem todos, uns vão jogar mais do que outros. Mas fazem parte do plantel. Se estiverem na convocatória, em função das necessidades da equipa, serão escolhidos."