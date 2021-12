Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Jesus na mesa do Flamengo: conversações em marcha Empresário Bruno Macedo deslocou-se ao Rio de Janeiro para falar com dirigentes do Mengão. Técnico não pensa sair da Luz pelo seu pé





• Foto: Rui Minderico