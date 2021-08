Jorge Jesus: «Não se pode falhar tantos golos»

Jorge Jesus considerou que o triunfo do Benfica diante do Arouca foi escasso, tendo em conta as inúmeras oportunidades desperdiçadas pela equipa das águias.





"Duas coisas muito importantes. A vitória e regresso dos nossos adeptos. É outra história. E temos sempre mais um jogador. Adeptos ajudam muito a equipa a ter de lutar pelo golo, independentemente de se ter tornado ‘fácil’. Não se pode falhar tantos golos. Há jogos que não vais ter tantas oportunidades e fomos pouco eficazes em momentos de golo fáceis", começou por referir, à BTV."Também estamos no princípio da época e temos de dar alguma desculpa. De qualquer maneira a equipa fez um jogo seguro, não sofreu golo. O Arouca com 11 ou com 10 iria sempre defender. Com menos um foi igual. Quando tinham bola faltou-lhes um homem para poder sair e tornou-se mais fácil para nós", acrescentou."Deu para lançar o André, era o que queríamos, pelo menos meia hora. Deu para rodar outros que não jogaram com o Spartak. Notou-se nos últimos 15 minutos alguns jogadores com alguma dificuldade de dar velocidade ao jogo. Mas com isto ganhas um plantel que está sempre em competição. Hoje joga um, amanhã joga outro""Já assimilaram. Não tenho dúvida nenhuma. No ano passado fizemos a 1.ª volta em 4x4x2, a 2.ª em 3x4x3, a equipa sente-se confortável nos dois sistemas. É natural que nestes jogos, em termos de qualidade e segurança maior da posse, a equipa foi mais segura ofensivamente a jogar com 3. Teve mais qualidade e mais largura. São outras dinâmicas que tivemos hoje e não conseguimos concretizar. Mas isso valoriza muito o teu jogo. Sentes mais a tua realidade em relação à capacidade do jogo ofensivo.""Pelo menos neste espaço de tempo mostrou que para fazer um golo não precisa de muitas oportunidades. Sem ele a equipa teve de te muitas oportunidade se não fez. Esta há poucos dias connosco, esta a adaptar-se. Não é fácil conhecer ideias da equipa, que joga em dois sistemas e com movimentações diferentes do ponta de lança. Quando o tirei foi para o proteger, estava cansado, e podia causar algum risco. Para o tempo que esta a treinar, aquilo que fez, golo e assistência, foi uma nota boa."