Jorge Jesus não vai poupar João Mário e fala na estratégia que tinha para Guimarães

João Mário tem lugar garantido nas opções de Jorge Jesus para o jogo de amanhã no Estoril (19 horas). Em conferência de imprensa esta sexta-feira, o treinador do Benfica assume que a sua ideia era não 'carregar' o médio em Guimarães, no jogo da Allianz Cup, mas os seus planos acabaram por ser alterados.





"O João Mário, como viram, foi um dos jogadores que não começou em Guimarães, mas 5 minutos depois teve de entrar [n.d.r, aos 9 minutos para substituir Taarabt]. A ideia era deixá-lo não tão carregado para este jogo com o Estoril porque vai ser muito intenso. O João Mário vai ser um dos jogadores lançado no jogo independentemente de em Guimarães ter jogado a maior parte do tempo. Mas houve outros que não jogaram em Guimarães que acreditamos que possam dar outra velocidade ao jogo. Quando estás carregado fisicamente isso condiciona todas as tuas faculdades técnicas e táticas", afirmou.