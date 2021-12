Jorge Jesus nas redes: Nação rubro-negra não desiste do sonho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A relação entre Jorge Jesus e o Flamengo já merece ser alvo de um estudo mais aprofundado. Numa altura em que o gigante brasileiro equaciona o futuro, especialmente no que diz respeito ao cargo de treinador, o nome do português surge com frequência e são muitos aqueles que acreditam que estamos à beira de assistir a um 'milagre' de Jesus.

Uma das frases mais recorrentes no Twitter é "Devolver Jesus", nome de uma página de internet e de uma conta no Instagram onde os adeptos portugueses anunciam aos torcedores brasileiros que querem ver o técnico de regresso ao Mengão.

Há também quem não esqueça as palavras dos dirigentes do Flamengo, que garantem que 'Jorge Jesus não é um plano, é uma opção".

PARA TODA A TORCIDA FLAMENGUISTA? :



UM JORGE JESUS COM 50% DE DESCONTO E COM A FANTÁSTICA OFERTA DE PIZZI E DE ANDRÉ ALMEIDA (os dois craques do Benfica).



OQ ACHA NAÇÃO ? ?#Flamengo #jorgejesus #MisterNoFlamengo https://t.co/IgipwhDFvm — MJ (@diariamente_slb) December 6, 2021

E apesar da vontade de ver Jesus regressar pela porta grande, há quem defenda que nada será como na primeira passagem pelo Brasil.

Feitas as contas há uma estranha sintonia entre seguidores de Benfica e Flamengo, uma vez que muitos deles acreditam que a 'transferência' de JJ de Portugal para o Brasil será benéfica nos dois sentidos.