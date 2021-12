Jorge Jesus: «Nesta casa ninguém está habituado a perder muitas vezes com o rival»

Jorge Jesus disse que já foi feita a análise interna à derrota do Benfica com o Sporting e que o foco está no Dínamo Kiev, um duelo que se disputa amanhã e onde estará em disputa o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões."Estou focado, focado no Benfica e naquilo que temos nos últimos 25 jogos. Amanhã será o 6.º de Champions. Estamos focados nas tarefas que temos de fazer. No ultimo jogo tentei passar à equipa tudo aquilo que nos aconteceu e por que é que nos aconteceu para que amanhã a equipa venha muito mais confiante face ao resultado. Nesta casa ninguém está habituado a perder muitas vezes com o rival e eu já joguei 18 vezes com eles, 18. Isso já faz parte do passado. Amanha será um jogo em que só temos de pensar na vitória. Depois vamos ver o que vai acontecer nos outros jogos", disse o treinador encarnado em conferência de imprensa."Cada jogo tem uma análise diferente face ao sistema do adversário, das características dos jogadores. Temos de fazer um retrato daquilo que fizemos como equipa mas no jogo a seguir, a análise que fazemos não podemos concluir que será igual porque as equipas são diferentes. Temos de perceber o que não fizemos tão bem dentro das nossas ideias ofensivas e defensivas. O adversário… temos de o saber enquadrar. Não podemos olhar para os dois adversários da mesma forma", acrescentou Jesus.