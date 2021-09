Jorge Jesus: «Ninguém tem dúvidas do benfiquismo de Rui Costa»

As eleições do Benfica, agendadas para 9 de outubro, foram também abordadas esta sexta-feira por Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães.





"Queiramos ou não, toda a estrutura do futebol vive numa bolha que é praticamente de futebol. Tudo o que se passa fora... não somos afetados, nem para o bem, nem para o mal. O Rui Costa acha, e muito bem, que tem um bom momento para concretizar o trabalho que sonha para o Benfica, ninguém tem dúvida do benfiquismo dele. Para nós é um sinal que as pesoas estão connosco, mas os sócios é que vão decidir isso e não o treinador", afirmou.