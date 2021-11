Jorge Jesus: «O árbitro não foi em tretas com os jogadores que caíam no chão»

Jorge Jesus aproveitou o tempo de antena na zona de entrevistas rápidas da TVI, após a goleada 4-1 do Benfica na receção ao Paços de Ferreira na quarta ronda da Taça de Portugal, para elogiar o trabalho do árbitro Miguel Oliveira e de toda a equipa de arbitragem que esteve esta sexta-feira presente no jogo disputado no Estádio da Luz.





"Primeiro, quero dar os parabéns a todos os jogadores do Benfica e aos que entraram. E segundo, quero dar os parabéns ao árbitro. Porque na maioria dos jogos em Portugal, os árbitros não sabem analisar o que é uma falta, e tudo o que é cair é falta. Os jogadores também se fazem às faltas, dentro e fora da área. O árbitro não foi em tretas com os jogadores que caíam no chão", disse o técnico das águias, em declarações no final da partida, analisando de seguida o encontro: "Quando tu sabes o que fazes e tens jogadores em que confias neles, nunca tremes. Foi como os nossos adeptos, porque sabem quem é o Benfica e o valor dos jogadores do Benfica. Podemos não ganhar os jogos, mas não é por tremer. Mudámos o jogo. A história deste jogo são os golos. Nos outros 50 minutos o Paços de Ferreira podia ter estado a perder, tivemos três oportunidades na frente do 'keeper'. Não faço análise apenas pelos golos. Não por ter ganho por 4-1 ou por ter feito 10 golos em dois jogos. Estou sempre tranquilo. Como podem ver, eu nem me manifesto nos golos. Sabíamos que eles iam criar-nos algumas dificuldades. Os jogadores não tiveram ritmo para impor uma intensidade de jogo nem ofensiva nem defensivamente.""Se jogasse mais tempo não tinha este rendimento. Tinha na cabeça colocá-lo a meter mais tempo, talvez meia hora. Achei que era o momento certo para colocar dois avançados no corredor central, tendo o Everton e o Rafa como criadores. E o jogo dele é aquele, é um goleador, não é um Darwin nem um jogador de velocidade. Mas neste jogo o Benfica precisava de um jogador de área.""Uma vitória moraliza-te sempre seja com quem for, mas não é por ganhar 4-1 ao Paços que vai mudar. Nós vamos jogar com o Barcelona, com um candidato ao título da Champions, que quando nos calhou já estávamos fora e ainda não estamos. Estamos a lutar pelo apuramento com o Barcelona, não é com o Cascalheira. Dá-me orgulho a mim e a todos os meus jogadores. Estamos a lutar com o Barcelona", terminou.