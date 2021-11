Jorge Jesus: «O Barcelona não é o Paços de Ferreira»

O Benfica bateu esta sexta-feira o Paços de Ferreira, por 4-1, e carimbou o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal, num encontro em que as águias estiveram a perder, com um golo de Nuno Santos (52'), mas conseguiram dar a volta ao marcador a partir dos 78 minutos, com golos de Grimaldo, Seferovic, Rafa e Everton.

Em declarações no final da partida, Jorge Jesus considerou ter sido fundamental a entrada dos jogadores, que incutiram outro ritmo ao jogo ofensivo da equipa.

"É verdade que a entrada dos jogadores foi fundamental para mudar a intensidade. Foi mais fácil, os jogadores do Paços tiveram mais dificuldades em defender. Nos últimos minutos pus uma equipa toda para a frente, tirando os centrais. Corríamos o risco de sofrer o segundo golo, mas eu acredito na equipa. O Gri é que abriu este resultado. E parabéns para os jogadores que entraram. Fizemos um bom jogo. Não fez golos, mas criou. O Benfica teve 16 cantos, não é normal. Estou na dúvida se foram 16 ou 12. E tudo isso é um dado do que foi este jogo do Benfica. No fundo, o Paços fez um remate e um golo. Mas o futebol é assim", começou por dizer, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

"O Barcelona não é o Paços de Ferreira, nem há comparação possível. Achei que era o momento certo para mudarmos o nosso sistema e para tirar o capitão da equipa, o André, porque vinha de uma paragem longa. Entraram jogadores que não era tão fortes a defender, mas eram a atacar e não podiam perder tantos passes como perdemos, por exemplo com o Gedson. Dez golos marcados e dois sofridos em dois jogos demonstram a qualidade desta equipa", terminou.