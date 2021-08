Jorge Jesus: «O Benfica tem uma vontade muito forte de passar esta eliminatória»

Jorge Jesus fez esta terça-feira a antevisão da partida da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante do Spartak Moscovo, treinado por Rui Vitória. Um jogo que se disputa amanhã, às 18 horas, em Moscovo.





"Do Benfica pode-se esperar muita ambição, confiança e uma vontade muito forte de passar esta elimninatória. O adversário também tem as suas ambições, mas cabe aos responsáveis do Spartak falar sobre isso.""Tivemos uma pré-época de jogos sem esta responsabilidade. Este é o primeiro a sério. Queremos estar a um nível alto. Temos muita confiança na equipa que temos, no trabalho que estamos a desenvolver e temos capacidade para apresentar um nível de jogo compatível com as 5 semanas de trabalho.""Para mim muda pouco, apesar de que, quando jogávamos fora, havia sempre uma obrigação técnica e tática, em que era importante fazer o golo. Mas para ganhar é preciso fazer golos. A ambição é vencer.""Na pré-época trabalhámos com uma estrutura de quatro, é normal que mantenhamos a referência do que fizemos na pré-época.""Sim, calhou-nos o Abel e agora o Rui Vitória, conhecem-me melhor a mim e a futebol português. Mas hoje temos conhecimento que nos permite passar como estratégia para o jogo. No ano passado tinha cinco semanas de trabalho, agora tenho um ano e cinco semanas. É uma diferença muito grande.""Foi uma surpresa, não que tenha influenciado a nossa forma de trabalhar no nosso dia a dia. A estrutura estava bem montada, partilhávamos as nossas ideias e sabíamos qual era o caminho. Não nos tem faltado nada. A única coisa que nos falta é ganhar amanhã."O Yaremchuk não está cá, vamos contar com os jogadores que fizeram a pré-época. É verdade que o Gonçalo tem sido muito utilizado, é um menino que está a crescer muito."Já passaram 6 anos. Quem se vai defrontar aqui são duas equipas e não dois treinadores. Respeito o Spartak e a sua equipa técnica como rivais. Espero que sejam muito felizes, depois dos dois jogos connosco."O que todos mais queremos é ter espectadores no estádio. Os nossos adeptos são especiais, têm muita influência na sua equipa e estamos desejosos de os vermos no estádio, a ajudar-nos a ganhar.""O Rui Vitória teve sucesso no clube onde estou, no Benfica, e também no estrangeiro. Espero do fundo do coração que tenha sucesso no Spartak e que vença as competições em que esteja envolvido."