Jorge Jesus: «O Estádio da Luz é a minha casa»

Jorge Jesus foi esta terça-feira um dos oradores no primeiro dia da 1ª edição do Global Football Management, evento que até sexta-feira reúne, em Lisboa, centenas de participantes, como presidentes ou diretores do mundo da gestão, media e negócios do futebol.





No relvado do Estádio da Luz, o treinador do Benfica abordou a sua ligação ao futebol brasileiro, mas disse que só aceitou o convite por estar "em casa". "Estou aqui porque estou a falar na minha casa. Este estádio é a minha casa e por isso aceitei falar dos meus 13 meses no Flamengo. Nos meus 30 anos de treinador, esta é a quarta vez que falo em público sobre futebol. Abri uma exceção. Se não estivesse na minha casa não aceitava o convite", afirmou o técnico, de 67 anos.