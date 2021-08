Jorge Jesus: «O que interessa aqui é vencer, vencer, vencer»

Jorge Jesus fez esta terça-feira a antevisão do jogo de amanhã, frente ao PSV, na Luz (20h00), da 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões.





"São duas equipas que começaram muito bem a época, que já deviam estar na fase de grupos. Mas teve que ser e uma das duas vai ter de ficar de fora. Estamos preparados para um adversário que nos vai criar muitos problemas, mas temos o nosso valor. Os nossos adeptos vão ser determinares e podem ajudar-nos amanhã, sendo o 12.º jogador. Às vezes são o 10.º ou 11.º, são mais importantes do que um ou outro jogador que não esteja a render tanto... O que interessa aqui é Benfica, Benfica, Benfica, vencer, vencer, vencer.""Tem alguma influência no 2.º jogo. Aquela vantagem de fazer golos fora para o 2.º jogo deixou de existir, o que interessa é ganhar. Não é uma vantagem muito grande, somos nós que vamos fora no segundo jogo. Para mim ao nível estratégico não muda nada. Tens de montar a equipa para ganhar.""O futebol holandês habituou-nos a olhar para as suas equipas com uma grande qualidade de jogo ofensiva. Esta equipa do PSV pensa assim e é muito forte ao nível atacante. Tanto o Benfica como o PSV não deviam estar aqui, deviam estar na fase de grupos. Vamos encontrar um PSV muito agressivo ofensivamente, com muito talento individual na frente, com jogadores que resolvem muitas situações sozinhos. É o caso do Mario Götze, internacional alemão, um criador do jogo do PSV. Se lhe dermos espaço vamos ter problemas. Temos um grande conhecimento da equipa. Estou à espera de um PSV super-ofensivo.""Podem jogar os dois, são jogadores que podem completar-se, mas ainda tenho o treino de manhã amanhã. Não decidi ainda como vou lançar a equipa em termos de sistema. Neste momento estão os dois muito bem e vou ter de ser eu a decidir, por alguns pormenores.""Só amanhã de manhã vou decidir. A equipa está muito confortável com um e com outro.""Um tem mais experiência, como é óbvio, tem caraterísticas diferentes. O menino Gonçalo Ramos também pode jogar como número 9, aliás penso que o futuro dele vai ser esse. Ultimamente, mesmo na formação, jogou muito como segundo avançado e como terceiro médio, o que lhe dá uma mobilidade que o Roman não tem. O Roman procura o espaço, por isso é que é goleador. Há esta diferença de um para o outro, por isso é que fomos à procura de um avançado diferenciado.""O Benfica vai crescer mais, não tenho qualquer dúvida. Se as equipas que estão a começar o campeonato não crescessem, isso queria dizer que não tinham objetivos. Os jogadores vão crescendo semana a semana, mês a mês. Temos alguns que ainda não fizeram parte do grupo que nos vão ajudar a ser mais fortes. O Benfica está numa caminhada de crescimento.""São duas equipas que, como já disse, deviam estar na fase de grupos, são muito fortes, batem-se com qualquer equipa da Champions, tirando 3 ou 4 favoritos, candidatos à vitória. Mas uma vai ter de ficar de fora. Os dois jogos é que vão ditar isso e espero que o Benfica esteja muito forcado no que tem de fazer, para podermos passar esta eliminatória.""O gozo especial é sempre a nossa valorização e a equipa com que possamos trabalhar. Não considero os treinadores alemães tão fortes assim. Distingo outros, como os argentinos e os portugueses, que são muito mais criativos. Tem muito a ver com as equipas onde se trabalha. Tenho a certeza de que o gozo não é o treinador em si, mas estar na fase de grupos da Champions. O Benfica tem uma equipa que merece estar lá, tal como eles também têm.""Tudo tem uma lógica nas decisões que tomamos. Teve a ver com o facto de o Helton ter sido expulso na última jornada, de não poder competir no primeiro jogo do campeonato. Começámos com um jogo de Champions, o Vlachodimos jogou, a equipa ganhou, o outro jogo a seguir o Helton não podia jogar porque estava castigado e jogou ele. Mas isso não lhe dá segurança nenhuma, nem a ele nem a nenhum. Os guarda-redes não têm muitas hipóteses, como outros jogadores, ou jogam ou não jogam. Não lhe garante nada, vamos ver como será para o futuro.""Ele não joga só na direita. Joga na direita, na esquerda, como médio-defensivo, como central... Fez várias vezes estas posições comigo, central nem tanto.... É um jogador muito importante para a estratégia do treinador e da equipa. Onde o metes a jogar, ele joga sempre bem. Mas está à procura do seu espaço. Os dez meses que esteve de fora tiraram-lhe competitividade, confiança, timings de jogo. Hoje joga meia hora, depois 45 minutos, depois 90. É assim que vamos trabalhar com ele.""O mais importante é que seria um sinal de que ganhámos amanhã e partíamos para o 2.º jogo em vantagem, que é o que mais queremos.""Não podemos fugir a este tema, até fechar a janela das transferências temos de saber conviver com estas decisões e indefinições que se originam nas equipas. Vamos vivendo o dia a dia com o mercado. Estou extremamente satisfeito com a qualidade do grupo. Ninguém sabe o que pode acontecer. Às vezes pensas que tens o grupo todo mas há uma lesão, aparece uma proposta maluca... Tem de se saber viver com este cenário diário até fechar a janela da transferências."