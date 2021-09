Jorge Jesus: «Olho para o Dínamo Kiev como olho para o Barcelona ou para o Bayern Munique»

Jorge Jesus fez esta segunda-feira a antevisão do jogo de amanhã (20h00), frente ao Dínamo Kyev, na Ucrânia, que marca a estreia do Benfica nesta edição da Liga dos Campeões.





"É uma satisfação muito grande entrar nesta fase de grupos, era aqui que queríamos estar. Vamos jogar com um dos rivais que tem uma equipa forte, como são as quatro equipas deste grupo. Olho para o Dínamo Kiev como olho para o Barcelona ou para o Bayern Munique. Tem 5 jogadores titulares na seleção da Ucrânia, que há pouco empatou com a França. Mas isso é um sinal de valorização do adversário, mais nada, porque o Benfica tem condições para lutar com todos os adversários do grupo por vitórias. Sem receios de nada, sabendo que os nossos rivais são fortes.""Nunca conseguimos fazer a gestão perfeita para pôr as nossas equipas no limite máximo. Parto para cada jogo sentindo que a minha equipa está super-forte, moralizada, que conhece bem o adversário que vamos defrontar e que temos capacidade para ganhar. A equipa tem gerido bem todas estas situações de poucos jogos - este interregno das seleções confundiu um bocadinho - mas saímos logo bem no primeiro jogo depois disso, que foi para o campeonto. Temos gerido bem do ponto de vista físico e psicológico, com a ajuda do departamento médico. Vamos para Kiev muito confiantes.""Houve um Benfica na primeira pare e outro na segunda. Amanhã, em Kiev, queremos um Benfica como tivemos na 2.ª parte nos Açores."